Suriye ve Irak'ta PKK'ya ağır darbe! 11 terörist öldürüldü
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
30 Aralık 2024 11:27 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 11:31
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ta düzenlenen operasyonlarda 11 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 10 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: tgrthaber.com