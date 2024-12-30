Suriye ve Irak'ta PKK'ya ağır darbe! 11 terörist öldürüldü

30 Aralık 2024 11:27 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 11:31

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ta düzenlenen operasyonlarda 11 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye​'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı​ bölgesinde belirlediği 10 PKK/YPG​'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."

Son dakika haberinin detayları gelecek...