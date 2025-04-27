Suriye yönetimi, PKK/YPG’ye kapıyı kapattı: Federasyon hamlesine rest

Suriye yönetiminden, PKK/YPG’nin SDG adı altında "federasyon" ilan etme hamlesine sert çıkış geldi. Ankara'nın da yakından takip ettiği süreçte, Şam yönetimi bu girişimi "ülkeyi bölme planı" olarak niteledi ve "Suriye'nin birliği kırmızı çizgimizdir" mesajı verdi. Bölgede yeni bir gerilimin fitilini ateşleyebilecek açıklamada, yabancı destekli özerklik planlarına açık rest çekildi.

Suriye yönetimi, terör örgütü PKK/YPG'nin sahada SDG (Suriye Demokratik Güçleri) ismiyle yaptığı "federasyon" çağrılarına sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, bu tür girişimlerin ülkenin birliğine ve toprak bütünlüğüne doğrudan tehdit oluşturduğu vurgulandı.

"ÜLKEYİ BÖLME GİRİŞİMİDİR, KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Şam yönetimi, SDG’nin son dönemde dillendirdiği özerklik ve federasyon taleplerini "ülkeyi bölme girişimi" olarak niteleyerek, "Suriye'nin toprak ve halk bütünlüğü kırmızı çizgimizdir. Bu çizgiyi aşmaya yönelik her adım, Suriye'nin birleşik kimliğine yönelik bir saldırı olarak kabul edilir" uyarısında bulundu.

"ULUSAL EGEMENLİĞE TEHDİT"

Cumhurbaşkanlığının Telegram kanalından yayımlanan açıklamada, PKK/YPG’nin sahada ayrı bir yapılanma oluşturma çabalarının, SDG ile Şam arasındaki mevcut uzlaşı arayışını zedelediğine işaret edilerek, bu tutumun anlaşmalarla da açıkça çeliştiği vurgulandı.

Açıklamada, örgütün bazı bölgelerde demografik yapıyı değiştirmeye yönelik hamleleri ile devlet kurumlarının işleyişini engelleme, ulusal kaynakları devlet denetimi dışında kullanma gibi uygulamalarına da dikkat çekilerek, bu adımların "bölünmeyi derinleştirip, ulusal egemenliği tehdit edeceği" kaydedildi.

Kürt halkının haklarına ilişkin de mesaj verilen açıklamada, bu hakların birleşik Suriye devleti çatısı altında, hukuk önünde eşit yurttaşlık temelinde güvence altında olduğu ifade edildi. "Bu hakların korunması için hiçbir yabancı müdahale ya da vesayete ihtiyaç yoktur" denilerek, dış aktörlerin sürece dahil olmasına karşı duruş bir kez daha ortaya konuldu.