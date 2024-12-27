Suriye yönetimi yardım istedi! Pasaport ve kimlikleri Türkiye basacak

27 Aralık 2024 05:23 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 05:26

Suriye’deki yeni yönetim ülkenin normalleşmesi için en büyük desteği aldığı Türkiye’den bazı hizmetler konusunda da ayrıca yardım talebinde bulundu. Yeni yönetimin, vatandaşlarının kimlik, pasaport ve ehliyet gibi resmî belgelerinin Türkiye’de basılması konusunda destek istediği ifade edildi.

Suriye’de bu tip resmî belgelerin basılması konusunda altyapı eksikliği olduğu belirtilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yönetimden gelecek talepler konusunda bütün bakanlara talimat verdi. Bu doğrultuda, Suriyelilerin kimlik, pasaport ve ehliyetlerinin Türkiye’de basılması için ilgili kurumlar hazırlıklara başladı. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Türkiye’de kullanılan çipli pasaport, çipli kimlik ve ehliyet sistemine benzer bir uygulama Suriyeliler için de yapılacak.

Öte yandan, Suriye’de düzen kurulduktan sonra ise Türkiye’ye giriş-çıkışlar artık vize sistemine bağlanacak.

TÜRKİYE'DE KALAN SURİYELİLER İÇİN FORMÜL

Ülkesinde dönmek istemeyenlerin bir süre sonra ‘Geçici koruma statüleri’ kalkacağı için, Türkiye’de kalacak olanlarla ilgili nasıl bir formül bulunacağı üzerinde de çalışma yapılıyor.

Yapılan değerlendirmelerde, Türkiye’de kalacak olan Suriyelilerle ilgili ya ikamet izni ya çalışma izni ya da kısa süreli vize uygulaması şeklinde bir uygulama olabileceği belirtiliyor. Bu arada, yapılan yeni bir araştırmada, ülkesine dönmek isteyenlerin yüzde 45 olan oranının, Suriye’de yaşanan gelişmelerden sonra yüzde 70’e ulaştığı bilgisi verildi.