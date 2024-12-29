Suriye'de 'Kürtler barındırılmayacak' iftirası! Hakan Fidan ile ilgili sözlerin aslı ortaya çıktı

29 Aralık 2024 21:08 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 21:30

Suriye’de yeni döneme geçiş sancıları yaşanırken, terör örgütü PKK/YPG’nin geleceği üzerindeki belirsizlik, örgütü paniğe sürükledi. Bu endişenin bir yansıması olarak, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a yönelik asılsız bir iddia sosyal medya üzerinden gündeme taşındı. Türkiye’nin kararlı duruşuna karşı manipülasyon girişimlerinde bulunan örgüt hesaplarının iftiralarına yanıt gecikmedi.

PKK​ terör örgütüne bağlı sosyal medya hesapları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a yönelik manipülatif bir iftiraya imza attı. Terör örgütü iltisaklı hesaplar, Fidan'ın "Kürtlerin Suriye’de barınmasına izin vermeyeceğiz" dediği yönünde asılsız bir açıklama paylaştı.

Bu iddialara Cumhurbaşkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi​ tarafından yanıt verildi. Merkezden yapılan açıklamada, söz konusu ifadelerin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a ait olmadığı vurgulandı. Açıklamada, Bakan Fidan’ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’de barınmasına izin verilmeyeceğini net bir şekilde dile getirdiği belirtildi.

DMM: FİDAN'IN KONUŞMASINDA TERÖR ÖRGÜTLERİ HEDEF ALINDI

Ayrıca, Fidan’ın görüşmede Suriye’nin yeni yönetiminin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama yönündeki çalışmalarını desteklediği ifade edildi. Fidan’ın konuşmasında, iddia edildiği gibi herhangi bir etnik grubu veya sivilleri değil, terör örgütlerini açıkça hedef aldığına dikkat çekildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, terör örgütü tarafından ortaya atılan bu tür manipülatif söylemlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

PKK/YPG'DE KORKU SARDI

Suriye’de Esad rejiminin zayıflaması ve yeni yönetim arayışlarının başlaması, terör örgütü PKK/YPG’yi endişeye sürüklüyor. Suriye’deki toprak bütünlüğünü korumaya yönelik uluslararası girişimler ve Türkiye’nin kararlı duruşu, terör örgütlerini daha da köşeye sıkıştırmış durumda. Bakan Fidan’ın Suriye’nin toprak bütünlüğünü destekleyen ve terör örgütlerinin barınamayacağı mesajını içeren açıklamaları örgütü iyice paniğe sevk etti.