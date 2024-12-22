Suriye'de PKK operasyonu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bölücü terör örgütüne darbe üstüne darbe vuruyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinde çok sayıda PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Teröristlerin kendilerini bekleyen sondan kaçamayacağını vurgulayan bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek."