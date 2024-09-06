Suriye'de PKK operasyonu! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

06 Eylül 2024 13:52 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 14:02

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyine yönelik terör operasyonu düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonda 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk askeri teröristlere göz açtırmıyor. Irak'ın kuzeyinde terör inlerinin yerle bir edilmesinden sonra bir operasyon da Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirildi.

"GÜNEY SINIRINDA TERÖR KORİDORUNA İZİN YOK"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı operasyonu bölgesinde tespit edilen teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ülkenin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin verilmeyeceğini vurgulayan bakanlık, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi" açıklamasını yaptı.

MSB, bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonların süreceğini belirtti.