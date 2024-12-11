Suriye'de PKK'lı teröristler Türk gazetecilere saldırdı

11 Aralık 2024 11:49 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 13:50

Suriye'de köşeye sıkışan PKK/YPG'li teröristler, TRT Haber ekibini hedef aldı. TRT ekibi yayın yaptığı bölgede PKK'lıların saldırısına uğradı. Saldırıda ekip aracı ağır hasar aldı.

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PKK/YPG terör örgütü, Suriye'de görev yapan TRT Haber ekibine yönelik bombalı bir kamikaze dron saldırısı düzenledi. Saldırı sırasında ekip aracı ağır hasar aldı.

TRT Haber muhabiri Bülent Çulcuoğlu, kameraman Fatih Şenel ve Bülent Serin, ulaştırma görevlisi Yusuf Serin'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"FARK ETTİĞİM AN YERE ATTIM KENDİMİ"

Saldırı anında aracın sürücü koltuğunda bulunan Yusuf Serin, o anları şöyle anlattı: "Son anda gördüm, kuş gibi geldi. Fark ettiğim an yere attım kendimi. ‘Bülent ağabey yat’ dedim."

Patlamanın etkisiyle kısa süreli işitme kaybı yaşayan kameraman Bülent Serin ise, "Arka koltuktaydım. Patlamanın etkisiyle kendimi dışarı fırlatmışım. Pencereden girmiş olsaydı kafama darbe alabilirdim" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ! 'LANETLİYORUZ'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gazetecilere yapılan saldırıya sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"PKK/YPG terör örgütünün Suriye’de görev yapan TRT Haber ekibine saldırmasını lanetliyoruz.

TRT’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Sahadan haber yaparak insanlığı gerçeklerle buluşturan ve kara propogandalarla mücadele eden tüm basın mensuplarımızı selamlıyoruz."