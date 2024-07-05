Suriye'de Türk bayrağına saygısızlık cezasız kalmadı: İfadesinde Türkiye'den özür diledi

05 Temmuz 2024 17:38 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 17:43

Kayseri'de başlayan ve ardından diğer illere sıçrayan Suriyeli mültecilere ait ev ve işyerlerine yönelik eylemler sonrasında; Suriye’de olayı büyütmeye çalışan bazı provokatörler devreye girmişti. Suriye'nin birçok kentinde Türkiye karşıtı protestolar gerçekleştirilmişti.

Bu protestolar da bazı kendini bilmezler Türk bayrakları yakmış, Türk plakalı araçlara saldırılmış, Türk askerlerine karşı eylemler düzenlenmeye çalışmıştı.

Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Güçleri yapılan bu saygısızlığa karşı sessiz kalmadı ve operasyonun düğmesine bastı.

MİT tarafından yürütülen çalışmalar sonucu; Suriye’nin El Bab şehrinde Türk bayrağına yönelik provokasyonda yer alan 2007 doğumlu bir kişi yakalandı. Şahıs, ifadesinde suçunu itiraf etti ve kendini azmettiren akrabasının da adını verdi.

"ÇOK PİŞMANIM, TÜRK HALKINDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Kirli ellerini Türk bayrağına süren şahısın ifadesinde; “Türk bayrağına saldırdım çok pişmanım, Türk halkından özür diliyorum” dediği öğrenildi.