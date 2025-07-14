Suriye'deki çatışmalara Türkiye'den açıklama

Suriye'de Dürziler ile Bedevi Arap aşiretleri arasındaki çatışmalarla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, diyalog ve güven tesisine işaret etti.

Suriye'de Dürziler ile Bedevi Arap aşiretleri arasındaki çatışmalar sürerken konuyla ilgili Türkiye'den açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda diyalog vurgusu yaptı.

Öncü paylaşımında "Suriye’nin güneyinde meydana gelen şiddet olaylarının, Suriye Hükümeti tarafından yerel düzeyde diyalog yoluyla en kısa sürede sona erdirilmesini ve güvenliğin tesis edilmesini umuyoruz. Bu süreçte Suriye’nin egemenliğine ve birliğine öncelik verilmelidir. Türkiye, uluslararası toplumun sorumluluk sahibi paydaşlarıyla birlikte, Suriye’de istikrarın güçlendirilmesine ve uzlaşı çabalarına desteğini sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail hükümeti, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına engel olarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vaadinde bulunmuştu.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da dün sabah saatlerinde Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamış, taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken çatışmalar şiddetlenmiş, olaylarda en az 30 kişi ölmüş, 100 kişi de yaralanmıştı.