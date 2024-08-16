Suriye'deki depremin ardından Naci Görür'den açıklama! "Aynı fayın devamı Hatay'da kırıldı"
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Ağustos 2024 15:05 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 15:05
Suriye’de yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama geldi. Tedirgin eden deprem hakkında değerlendirmelerde bulunan Görür, "Aynı fayın devamı Hatay’da kırıldı" diyerek uyardı.
Suriye’nin Hama bölgesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın duyurduğu deprem, Hatay'dan da hissedildi. Vatandaşları sokağa döken depremin ardından olumsuz bir ihbar kaydedilmediği açıklandı.
"AYNI FAYIN DEVAMI HATAY'DA KIRILDI"
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’de depremle ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Deprem uzmanı Naci Görür, Hatay’da afet oluşturacak bir deprem beklenmediğini belirterek, “Suriye’de Hama yöresinde peş peşe depremler oluyor. Depremler Hatay’a yakın, hissediyoruz. Ama aynı fayın devamı Hatay’da kırıldı, bizde afet oluşturacak deprem yapamaz, sevgiyle” ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı