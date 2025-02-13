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 | Onur Kaya

Suriye'den acı haber: Şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 7 Şubat'ta PKK/YPG'li teröristlerle girilen çatışmada yaralanan ve Gaziantep'te tedavi altına alınan Uzman Çavuş Osman Oktay'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

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Suriye'den acı haber: Şehidimiz var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 12:05
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 12:22

Suriye'nin kuzeyinde terörist saldırısında yaralanan askerimizden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı, 7 Şubat'taki çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Suriye’nin kuzeyinde bir üs bölgesine 7 Şubat 2025 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde 13 Şubat tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 13 Şubat 2025 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

ŞEHİT ASKER OSMAN OKTAY NERELİ?
Suriye'de bölücü terör örgütleriyle girilen çatışmada ağır yaralanan, yaklaşık bir hafta süren tedaviye rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın İzmirli olduğu öğrenildi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da taziye mesajında "Suriye sınırında teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan İzmirli hemşehrimiz P. Uzman Çavuş Osman Oktay’a Allah’tan rahmet diliyorum. Aziz şehidimizin ailesine, yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı temenni ediyorum. Kahraman Mehmetçiğimizin mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.
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