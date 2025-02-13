Suriye'den acı haber: Şehidimiz var

Suriye'nin kuzeyinde terörist saldırısında yaralanan askerimizden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı, 7 Şubat'taki çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Suriye’nin kuzeyinde bir üs bölgesine 7 Şubat 2025 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde 13 Şubat tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 13 Şubat 2025 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.