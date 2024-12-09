Suriye'den sıkılan mermiler Nusaybin'de 2 kişiyi yaraladı! Çok sayıda araçta hasar oluştu

09 Aralık 2024 10:44 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 10:49

Suriye'nin kuzeyinde devam eden çatışmalarda ateşlenen mermiler Mardin'in Nusaybin ilçesinde çok sayıda noktaya düştü. Serseri kurşunlar iki kişiye yaralarken bölgede çok sayıda araç isabet aldı.

Suriye​ dün tarihi bir günü geride bıraktı. Ülkeyi 61 yıldır baskıyla yöneten ve son olarak Beşar Esad​ liderliğindeki Baas rejimi yıkılırken, silahlı muhalif gruplar yönetimi ele geçirdi. Ancak ülkenin bazı bölgelerinde çatışmalar sürüyor. Bu bölgelerden biri de Mardin’in Nusaybin ilçesine komşu olan Kamışlı.

2 YARALININ DURUMU İYİ

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Kamışlı'daki çatışmalarda ateşlenen çok sayıda mermi Nusaybin'e düşerken yorgun mermi olarak tabir edilen bu mermiler bölgede 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan iki kişinin durumlarının iyi olduğu bildirildi. Mermilerin ayrıca ilçe merkezi ve çevresindeki farklı noktalarda bulunan araçlara da isabet ettiği ve maddi hasara yol açtığı belirtildi.