Suriyeli sanılmaktan korktu, motosikletine yazdığı yazıyla meşhur oldu! "Yazıyı yazdıktan sonra iyi gözle bakmaya başladılar"

07 Temmuz 2024 10:10 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 10:19

Bakan Mehmet Şimşek ve MB Başkanı Fatih Karahan JPMorgan toplantısına katılacak! O fırsat masaya yatırılacak

Bakan Mehmet Şimşek ve MB Başkanı Fatih Karahan JPMorgan toplantısına katılacak! O fırsat masaya yatırılacak

Putin'e bir darbe daha! Ukrayna'nın İHA'ları iki Rus petrol deposunu ateşe verdi

Putin'e bir darbe daha! Ukrayna'nın İHA'ları iki Rus petrol deposunu ateşe verdi

Altın fiyatları 2500 TL'yi yıktı geçti! Alınmalı mı satılmalı mı? İşte güncel 7 Temmuz altın alış-satış rakamları

Altın fiyatları 2500 TL'yi yıktı geçti! Alınmalı mı satılmalı mı? İşte güncel 7 Temmuz altın alış-satış rakamları

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelerek Kocaeli'nde 9 yıldır kağıt toplayan Barış İrgen, saldırıya uğramaktan korktuğu için motosikletine 'Suriyeli değilim' yazdı. Sosyal medyada gündem olan kendisinin sürekli Suriyelilere benzetildiğini ve bu yüzden saldırıya uğramaktan korktuğunu söyledi.

Zor şartlarda kardeşleriyle birlikte kağıt toplayan İrgen, bu yazının ardından işini daha rahat yapabildiğini anlattı.

"ÖNCEDEN NEFRETLE BAKIYORLARDI"

Geçtiğimiz günlerde Suriyeli sanılarak önünün kesildiğini ve bu yazıyı yazmak zorunda kaldığını söyleyen Barış İrgen, "Önümü kesip 'sen Suriyelisin' dediler. Ben de bu yazıyı yazdım. Artık önümü kesmiyorlar. Kimse bir şey demiyor. Yazıyı yazdıktan sonra insanlar iyi gözle bakmaya başladı. Önceden nefretle bakıyorlardı" ifadelerini kullandı.