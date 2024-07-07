Suriyeli sanılmaktan korktu, motosikletine yazdığı yazıyla meşhur oldu! "Yazıyı yazdıktan sonra iyi gözle bakmaya başladılar"
Kocaeli'de 9 yıldır geçimini kağıt toplayarak sürdüren Barış İrgen'in motosikletine yazdığı yazı sosyal medyada gündem oldu. Suriyeli sanılarak saldırıya uğramaktan korktuğunu söyleyen İrgen, motosikletine "Suriyeli değilim" yazdırdı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelerek Kocaeli'nde 9 yıldır kağıt toplayan Barış İrgen, saldırıya uğramaktan korktuğu için motosikletine 'Suriyeli değilim' yazdı. Sosyal medyada gündem olan kendisinin sürekli Suriyelilere benzetildiğini ve bu yüzden saldırıya uğramaktan korktuğunu söyledi.
Zor şartlarda kardeşleriyle birlikte kağıt toplayan İrgen, bu yazının ardından işini daha rahat yapabildiğini anlattı.
"ÖNCEDEN NEFRETLE BAKIYORLARDI"
Geçtiğimiz günlerde Suriyeli sanılarak önünün kesildiğini ve bu yazıyı yazmak zorunda kaldığını söyleyen Barış İrgen, "Önümü kesip 'sen Suriyelisin' dediler. Ben de bu yazıyı yazdım. Artık önümü kesmiyorlar. Kimse bir şey demiyor. Yazıyı yazdıktan sonra insanlar iyi gözle bakmaya başladı. Önceden nefretle bakıyorlardı" ifadelerini kullandı.