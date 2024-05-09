'Suriyeliler için yapılan evler' iddiasına yalanlama

09 May 2024 10:43 - Güncelleme : 09 May 2024 10:53

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı sosyal medya hesaplarından "Suriyeliler için yapılan evler" başlığıyla yayınlanan fotoğraflar ile ilgili bir açıklama yayınladı.

'Suriyeliler için yapılan evler' iddiasının doğru olmadığını aktaran DMM, fotoğraflardaki evlerin; Konya'nın Hadim ilçesine yapılan Bozkır Barajı'nın suları altında kalacak Dedemli Mahallesi'nin sakinleri için Meram ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilen yeni yaşam alanı olduğunu belirtti.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflar ile ilgili "Suriyeliler için yapılan evler" iddiası doğru değildir. Bahse konu görüntüler, Konya'nın Hadim ilçesine yapılan Bozkır Barajı'nın suları altında kalacak Dedemli Mahallesi'nin sakinleri için Meram ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilen yeni yaşam alanını göstermektedir.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Dedemli Yeni Yerleşkesiyle Hayat Buluyor’ başlığıyla 24 Ocak 2021 tarihinde hem internet sitesinde hem resmi X hesabında konuyla ilgili açıklamalarda bulunduğu tespit edilmiştir. Mahalle sakinleri için Meram ilçesi Çarıklar Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapılan 428 adet konut 4 Eylül 2021'de çekilişle hak sahiplerine verilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz"