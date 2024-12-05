Suriyeliler memleketlerine dönüyor! 'Türkiye'ye bizi iyi ağırladığı teşekkür ederim'

05 Aralık 2024 15:27 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 15:43

Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, muhaliflerin Halep'i almasıyla memleketlerine dönmeye başladı. Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, Türkiye'ye teşekkür ederek Halep yolculuğuna başladı.

Muhaliflerin Halep'e yerleşmesinin ardından Türkiye'deki Suriyeliler de memleket yavaş yavaş memleketlerine dönmeye başladı. Türkiye'de yaşayan Halep'liler alabildikleri eşyaları yanına alarak memleket yoluna düştü. Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler Türkiye'ye teşekkür ederek Halep'e doğru yola çıktı.

SAVAŞ BİTTİ MEMLEKETİMİZE GİDİYORUZ"

Yaşanan savaşın ardından Türkiye'ye gelen ve yıllardır Gaziantep'te yaşayan Zekeriya Muhammed El Hakim, "Ben yıllardır Gaziantep'te inşaat işlerinde çalışıyorum. Türkiye iyi ve çok güzel ama artık Halep daha huzurlu. Orada ailemiz var, işimiz var, evimiz var. Esad orayı terk etti, şimdi orada muhalifler var. O yüzden biz de Halep'e dönüyoruz. Çok şükür" derken kardeşi Mecit Muhammed El Hakim ise "Halep bizim memleketimiz, oraya gidiyoruz. Savaş bitti, Esad kaçtı, muhalifler Halep'te. Ailemiz orada, annem orada, çocuklarım orada, her şeyimiz orada. Gaziantep'te inşaatta sıva işi yapıyordum ama savaş bittiği için gidiyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE BİZİ İYİ AĞIRLADIĞI İÇİN ÇOK ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Yaklaşık 11 yıldır Türkiye'de yaşadıklarını söyleyen ve son gelişmelerin ardından memleketleri Halep'e dönmeye karar verdiklerini belirten Hüseyin Abdo da, "Yaklaşık 11 yıldır Türkiye'deyiz. Suriye'deki savaş ortamı ve güvensizlik nedeniyle Türkiye'ye gelmiştik. Burada 11 yıldır hiçbir sıkıntı yaşamadık. Günlerimiz iyi veya kötü geçti ama Türkiye'den çok memnun kaldık. Halep Esad'ın elinden alındı, orası yavaş yavaş düzeliyor. Bu nedenle çok mutluyuz. Bugün ablam eşinin yanına dönüyor. Ben de yakın zamanda döneceğim. Akrabalarımızdan 4 aile döndü Suriye'ye. Türkiye'ye bizi iyi ağırladığı için çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.