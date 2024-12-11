Suriyelilerin dönüşüne isyan eden tekstilci gündeme oturdu! 'Yabancılar gitti, tekstil bitti'

11 Aralık 2024 13:34 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 13:38

Suriyelilerin ülkelerine geri dönmeye başlaması birçok sektörde ara eleman sıkıntısı doğurdu. İstanbul'da tekstil atölyesi işleten bir vatandaşın bu duruma isyanı sosyal medyada gündeme oturdu.

Batı medyasından Erdoğan'ın Suriye stratejisine büyük övgü! Binlerce Suriyeli için o bir kahraman

Batı medyasından Erdoğan'ın Suriye stratejisine büyük övgü! Binlerce Suriyeli için o bir kahraman

Suriye'de Esad rejiminin yıkılması sonrası Türkiye'de sığınmacı durumunda olan milyonlarca Suriyelinin önemli bir bölümü vatanlarına dönmeye başladı. Bu durum, Türkiye'de sanayi dalları başta olmak üzere birçok sektörde ara eleman sıkıntısının doğmasına yol açtı. Yıllardır ucuz iş gücü olarak Türkiye'de önemli bir açığı kapatan yabancı uyruklu göçmenlerin büyük bir kısmını oluşturan Suriyelilerin gidişinin en çok etkilediği sektörlerden biri de tekstil oldu. İstanbul'da tekstil atölyesi işleten bir vatandaşın isyanı ise sosyal medyada günün konusu oldu.

"BEN KİMİNLE DİKECEĞİM ŞİMDİ?"

Sosyal medyadan paylaştığı video ile yaşadığı eleman sıkıntısını dile getiren tekstilci vatandaş, "Arkadaşlar, yabancılar gitsin dediniz, yabancılar gitti. Kaldık edi ile büdü. 2 kişiyle iş yapıyoruz. 5 tane makine boş. 5 yabancı gitti, bu mallar da elimde kaldı. Ben kiminle dikeceğim şimdi. Yabancılar gitsin gitsin dediniz, gitti. Ne olacak? Yabancılar gitti, tekstil de bitti" ifadelerini kullandı.