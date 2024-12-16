Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü fırsata çevirdi! Kilometrelerce yol gelip bayrak sattı

16 Aralık 2024 09:17 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 09:27

Suriye'de muhaliflerin yönetimi ele geçirmesiyle Türkiye'de bulunan binlerce Suriyeli de ülkelerine dönmek için sınır kapılarına geldi. Cilvegözü Sınır Kapısı'nda büyük yoğunluk oluşurken Kahramanmaraş'tan gelen bir esnaf da Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini bayrak satarak fırsata çevirdi.

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Suriye​'de muhalifler 27 Kasım'da Esad rejimini devirerek yönetimi ele geçirdi. Haberi sevinçle karşılayan binlerce Suriyeli, Türkiye'den yola çıktı. Ülkelerine geri dönmek isteyen binlerce Suriyeli sınır kapısına yığıldı.

SINIR KAPISINDA BAYRAK​ SATTI

Kahramanmaraş​'ta esnaflık yapan Sait Görür ve Arif Kaplan, 200 kilometre yol katederek bayrak satmak için Cilvegözü Sınır Kapısı'na geldi. Kapıda 100 ve 200 TL'ye bayrak satan 2 ortak, Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini fırsata çevirdi. Yıllar sonra ülkelerine dönen Suriyeliler, Türkiye'den satın aldıkları bayrakları Suriye'ye götürdüler.

"SURİYELİLER, TÜRK BAYRAĞI DA ALIYORLAR"

Türk bayrağı ve Suriye'nin yeni bayrağını sattıklarını dile getiren Sait Görür, “Reyhanlı'da bulunan sınır kapısına bayrak satmaya geldik. Suriye'nin yeni bayrağını ve Türk bayrağı satıyoruz. Sınırdan geçmeden Türk bayrağı da satın alıyorlar. Suriyeliler, Türk bayrağı da alıyorlar. Aramızda kardeşlik duygusu olduğu için bu bayrağı satın alıyorlar” dedi.

"SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİ BAYRAK SATARAK UĞURLUYORUZ"

Bayrak satmak için Kahramanmaraş'tan Cilvegözü'ne geldiklerini ifade eden Arif Kaplan ise, “Kahramanmaraş'tan Cilvegözü'ne geldik ve bayrak satıyoruz. Suriyeli kardeşlerimizi bayrak satarak uğurluyoruz. Suriye'nin yeni bayrağı ve Türkiye'mizin bayrağı var. Şu an 2 bayraktan da satıyoruz. Bayraklar 100 TL ve 200 TL” dedi.

Satın aldığı bayrağı ülkesine götürdüğünü belirten Ebu Ahmet, “Bayrağı Suriye'ye götürüyorum. İdlib'e gidiyorum” ifadelerini kullandı.