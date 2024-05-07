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Teröristlere misliyle karşılık! Taciz ateşi açan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 May 2024 11:28 - Güncelleme : 07 May 2024 11:35

MSB Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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