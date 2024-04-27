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27 Nisan 2024 11:59 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 12:06

Suriye'nin kuzeyinde teröre darbe: 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr

Mehmetçik yurt içi ve yurt dışında teröre nefes aldırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı yeni operasyonun detaylarını açıkladı. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye'nin kuzeyinde teröre darbe: 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi - 1. Resim

TERÖRE GEÇİT YOK!

Milli Savunma Bakanlığı şu ifadelere yer verdi:

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! 

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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