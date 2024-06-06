Suriye'nin kuzeyindeki sözde seçim ertelendi

06 Haziran 2024 11:10 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 12:33

Suriye’nin kuzeyinde 11 Haziran’da yapılmak istenen yerel seçimler tartışmalara neden olmuştu.

Örgütten yapılan açıklamaya göre, "Seçim sürecine iştirak eden partiler ve siyasi koalisyonlar seçimlerin ertelenmesi için ÖY/YSK’ya başvuruda bulundu. Bu kapsamda, demokratik bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla seçimler Ağustos 2024’e ertelendi" denildi.

ERDOĞAN "ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nın Suriye'deki sözde seçim hazırlıklarına tepki göstermiş ve "Türkiye, güney sınırlarının hemen ötesinde, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bölücü örgütün 'teröristan' kurmasına asla izin vermeyecektir. Harekete geçmekten çekinmeyiz" demişti.

TÜRKİYE'NİN KARARLI DURUŞU SONUÇ VERDİ

Türkiye, ilk olarak 30 Mayıs’ta yapılması planlanan yerel seçim kararına sert tepki gösterdi. Suriye’nin kuzeyinde kurulmaya çalışılan PKK yönetiminde olacak bir devletin engellenmesi için her türlü girişim yapıldı.

2015 yılında kabul edilen BMGK’nın 2254 sayılı kararına karşı atılan “yerel seçim” adımını PYD/YPG ertelemek durumunda kaldı. Cezire, Deyr Ez Zor, Rakka, Tabka, Fırat, Münbiç ve Afrin’in Şehba bölgelerinde yapılması planlanan yerel seçim, yoğun dış baskılardan dolayı 11 Haziran 2024’e ertelendi. Türkiye itirazlarına devam etti ve gerekli diplomatik görüşmeler yapıldı.

Türkiye’nin kararlı tavrını gören bölgedeki aşiret, kabile ve topluluklar da PYD/YPG’nin seçim kararını protesto etti.

SÖZDE 'YEREL SEÇİM' İÇİN DESTEK GÖREMEDİLER

İlk boykot açıklaması Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS)’nden geldi. Suriye Kürdistan Demokrat Partisi (PDK-S) de seçimlere katılmayacağını açıkladı. Diğer siyasi yapılar da boykot kararına destek verdi.

Türkiye’nin karşı çıkması ile bölgede oluşan güç birliği uluslararası mecralarda da karşılık buldu. Sözde “seçim”e karşı bölgede başlayan protestoların artması ile ABD de tavrını belli etti.

ABD'DEN "ADİL, SERBEST VE ŞEFFAF SEÇİM ORTAMI YOK" DEĞERLENDİRMESİ

ABD Dışişleri Bakanlığı ise, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’de işgal ettiği topraklarda 11 Haziran'da düzenleyeceği sözde yerel seçimlere ilişkin adil, serbest ve şeffaf bir seçim ortamının bulunmadığı değerlendirmesini yapmıştı.

AĞUSTOS AYINA ERTELENDİ

Planladıkları 'yerel seçim' için ABD’nin de desteğini göremeyen PYD/YPG’de iç çatırdamalar başladı. Hiçbir destek göremeyen PYD/YPG sonunda seçimin “ertelenmesi” kararına vardı. Yapılan açıklama ile seçim Ağustos 2024’e ertelendi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Millî Savunma Bakanlığının faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. MSB kaynakları, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG tarafından Suriye’nin kuzeyinde yapılmak istenen sözde seçimlerle ilgili sorular üzerine, “Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler gerekli uyarıları yapmıştır. Bu sözde seçimler tamamen iptal edilmelidir. Böyle bir durumun kabul edilmesi söz konusu olamaz” dedi.