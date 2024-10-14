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Suriye'nin kuzeyine nokta operasyon! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
14 Ekim 2024 12:08 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 12:09

MSB Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri​, teröristle mücadeleye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye​'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı​ bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG​'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!"

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Kaynak: tgrthaber.com
Türk Silahlı Kuvvetlerisuriyepkk/ypgteröristfırat kalkanı

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