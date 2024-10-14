Suriye'nin kuzeyine nokta operasyon! 4 terörist etkisiz hale getirildi
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
14 Ekim 2024 12:08 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 12:09
MSB Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristle mücadeleye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!"
Kaynak: tgrthaber.com