Suriye'nin kuzeyine nokta operasyon! 4 terörist etkisiz hale getirildi

14 Ekim 2024 12:08 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 12:09

MSB Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Eşinin boğazını keserek öldürdü, ifadesinde her şeyi itiraf etti! "Karımı bir erkekle aldattım"

Eşinin boğazını keserek öldürdü, ifadesinde her şeyi itiraf etti! "Karımı bir erkekle aldattım"

Türk Silahlı Kuvvetleri​, teröristle mücadeleye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye​'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı​ bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG​'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!"