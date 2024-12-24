Suriye'ye sağlık alanında yardım: Memişoğlu ve Mahir Şara görüştü

24 Aralık 2024 18:37 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 18:40

Türkiye yeniden yapılan Suriye'ye her konuda yardım elini uzatıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı Mahir Şara ile telefonda görüşerek yeni döneme ilişkin atacakları adımları görüştü.

Sağlık Bakanı​ Kemal Memişoğlu​, Suriye​ Sağlık Bakanı Mahir Şara ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye​'nin Suriye'nin sağlık altyapısının yeniden inşasına destek vereceğini belirtti. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Memişoğlu, Suriye'nin özgürlüğüne kavuştuğu yeni dönemde Türkiye'nin sağlık alanında komşu ülkeye katkı sunacağını ifade etti.

Görüşmede, sağlık sisteminin rehabilitasyonu, tıbbi cihaz ve ilaç temini gibi alanlarda iş birliği yapılmasının planlandığı vurgulandı. Bakan Memişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu süreçte Suriye halkının yanında olacağını ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için gereken desteği sağlayacağını kaydetti.