Sürücü karşısında ayıyı görünce şaşkına döndü
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 May 2024 17:27 - Güncelleme : 20 May 2024 17:39
Bartın-Arıt yolu üzerinde aracıyla seyreden sürücünün karşına ayı çıktı. Sürücü o anları saniye saniye kaydetti.
Bartın'dan Arıt istikametine giden bir sürücün önüne ayı çıktı. Çöme Boğazı mevkisinde yola atlayan ayıyı görünce şaşıran sürücü, cep telefonun kamerasını açarak o anları kayıt altına aldı.
"BENİM KARŞIMA DA BÖYLE BİR ŞEY ÇIKTI"
Bir süre aracın önünden koşan ayı, daha sonra ise ormanlık alana girerek gözden kayboldu. Sürücü ise o anlardaki duygularını ''İşte benim karşıma da böyle bir şey çıktı'' diyerek dile getirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı