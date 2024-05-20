Sürücü karşısında ayıyı görünce şaşkına döndü

20 May 2024 17:27 - Güncelleme : 20 May 2024 17:39

Bartın'dan Arıt istikametine giden bir sürücün önüne ayı çıktı. Çöme Boğazı mevkisinde yola atlayan ayıyı görünce şaşıran sürücü, cep telefonun kamerasını açarak o anları kayıt altına aldı.

"BENİM KARŞIMA DA BÖYLE BİR ŞEY ÇIKTI"

Bir süre aracın önünden koşan ayı, daha sonra ise ormanlık alana girerek gözden kayboldu. Sürücü ise o anlardaki duygularını ''İşte benim karşıma da böyle bir şey çıktı'' diyerek dile getirdi.