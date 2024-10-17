Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Sürücü kursunda bıçaklı kavga: 5 yaralı

Sürücü kursunda bıçaklı kavga: 5 yaralı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Ekim 2024 13:19 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 13:20

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bir sürücü kursunda çıkan bıçaklı kavga sonucu 5 yaralının olduğu bildirildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis ekipleri olaya karışanların peşine düştü.

Diyarbakır’ın Yenişehir​ ilçesinde sürücü kursunda iki grup birbirine girdi. Yenişehir ilçesi Alipınar Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarı’nda bir sürücü kursunda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Sürücü kursunda bıçaklı kavga: 5 yaralı - 1. Resim

Yaralılardan birinin durumunın ağır olduğu öğrenilirken, polis olaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
diyarbakıryenişehir

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...