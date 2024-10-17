Sürücü kursunda bıçaklı kavga: 5 yaralı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

17 Ekim 2024 13:19 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 13:20

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bir sürücü kursunda çıkan bıçaklı kavga sonucu 5 yaralının olduğu bildirildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis ekipleri olaya karışanların peşine düştü.

Diyarbakır’ın Yenişehir​ ilçesinde sürücü kursunda iki grup birbirine girdi. Yenişehir ilçesi Alipınar Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarı’nda bir sürücü kursunda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunın ağır olduğu öğrenilirken, polis olaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. İlgili Haberler Bir garip yol verme kavgası! Aracın camından sarkıtıp dövdüler Antalya'da fotoğraf kavgası sert bitti! Tek yumrukta komalık etti