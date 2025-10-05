Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Sürücüler dikkat! Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da bugün düzenlenecek "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" ve "3. Uluslararası Runkara Yarı Maratonu" etkinlikleri sebebiyle sabah saatlerinden itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sürücüler dikkat! Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.10.2025
saat ikonu 03:30
|
GÜNCELLEME:
05.10.2025
saat ikonu 03:30

Başkentte bazı yollar yarın düzenlenecek iki ayrı etkinlik nedeniyle sabahtan itibaren araç trafiğine kapatılacak.

İl Emniyet Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın düzenlenecek "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" dolayısıyla saat 08.00'den itibaren ihtiyaç olması halinde şu yollar trafiğe kapatılacak:

"Atatürk Bulvarı'nın Ulus Kavşağı ile Akay Kavşağı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın Maltepe Köprüsü ile 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Talatpaşa Bulvarı'ndan Atatürk Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Atatürk Bulvarı'ndan Talatpaşa Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, Talatpaşa Bulvarı'nın Tren Garı Kavşağı ile A. Adnan Saygun arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Celal Bayar Bulvarı'nın A. Adnan Saygun Caddesi ile Kazım Karabekir Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, İstiklal Caddesi'nin Baruthane Kavşağı ile Necmettin Erbakan Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, A. Adnan Saygun Caddesi'nin Denizciler Caddesi ile Necmettin Erbakan Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Ziya Gökalp Caddesi'nin 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Cumhuriyet Caddesi ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Milli Müdafaa Caddesi ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Mithatpaşa Caddesi'nin Atatürk Bulvarı ile Süleyman Sırrı Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı."

Yarın düzenlenecek "3. Uluslararası Runkara Yarı Maratonu" nedeniyle saat 07.30'dan itibaren araç trafiğine kapatılacak yollar ise şöyle:

"Hipodrom Caddesi'nin Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Tren Garı Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın Strazburg Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü Anadolu Meydanı istikametine tek yönlü, Anıt Caddesi'nin tamamı çift yönlü, Gençlik Caddesi'nin Şehit Gönenç Caddesi ile Anıt Caddesi arasında kalan bölümü çift yönlü, Akdeniz Caddesi'nin Gençlik Caddesi ile Taşkent Caddesi arasında kalan bölümü çift yönlü, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin Şehit Göksenin Aytural Şaylan Caddesi ile Beşevler Kavşağı arasında kalan bölüm çift yönlü, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan kısmı çift yönlü, Gazeteci-Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi'nin tamamı çift yönlü, Bandırma Caddesi'nin tamamı çift yönlü, Silahtar Caddesi'nin tamamı çift yönlü, Çiftlik Caddesi'nin tamamı çift yönlü, Güvercinlik Caddesi'nin tamamı çift yönlü, Ankara Bulvarı'nın Anadolu Bulvarı ile Hipodrom Caddesi arasında kalan bölümü Anadolu Bulvarı'ndan Hipodrom Caddesi istikametine tek yönlü, yukarıda belirtilen yollara bağlanan tüm cadde, sokak ve varyantlar."

ETİKETLER
#trafik
#yürüyüş
#maraton
#Ankara
#Yolların Kapanma Tarihi
#Gazze Kararlılık Yürüyüşü
#3. Uluslararası Runkara Yarı Maratonu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.