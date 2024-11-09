Sürücüler dikkat! Ankara'da yarın bu yollar kapalı olacak

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

09 Kasım 2024 11:36 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 11:49

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle, Türkiye genelinde etkinlikler ve anma programları düzenlenecek. Ankara Emniyet Müdürlüğü, 10 Kasım 2024 tarihinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek olan anma programı nedeniyle, bazı yolların araç trafiğine kapatılabileceğini duyurdu.

Ankara'da gündem yoğun... 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle, Türkiye genelinde etkinlikler ve anma programları düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu özel günde ilk olarak Atatürk Tarih Kurumu'ndaki anma programına katılacak. Ardından Çankaya Köşkü'nde yeni Atatürk Müzesi'nin açılışını gerçekleştirecek. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım'da Anıtkabir'de düzenlenecek program çerçevesinde, ihtiyaç duyulması halinde kentteki bazı yolların araç trafiğine kapatılabileceğini bildirdi. ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ Kapatılacak yolların listesi ve kapanış saatleri şöyle sıralandı: 09 Kasım 2024 Saat 21:00'den itibaren: GMK Bulvarı

Anıt Caddesi

Gençlik Caddesi

Akdeniz Caddesi

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi

Dögol Caddesi

Sporpark Caddesi

Kazım Karabekir Caddesi’nin Celal Bayar Bulvarı’na bağlanan yan yolları

Celal Bayar Bulvarı’nın Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan yan yolları

Kazım Karabekir Caddesi’nin Anadolu Meydanı ile Celal Bayar Bulvarı arasındaki bölümü 10 Kasım 2024 Saat 06:00'dan Etkinlik Sona Erene Kadar (Etimesgut İlçesi Eryaman Bölgesinde): Selçuklular Caddesi

1419. Cadde

Osmanbey Caddesi

2663. Sokak

1408. Sokak

Şehit Mehmet Çavuş Caddesi

Bu yolların tamamı, etkinlikler süresince çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacaktır. Söz konusu kapanmalar, Anıtkabir’deki anma törenleri ve Etimesgut ilçesinde yapılacak "10 Kasım Ata'yı Anma Koşusu" etkinliği nedeniyle düzenlenmiştir. Vatandaşların, trafik düzenlemelerini dikkate alarak seyahat planlarını yapmaları öneriliyor. İlgili Haberler 10 Kasım’da bayrak ne zaman yarıya indirilir? Kabine bu kez Çankaya'da toplanıyor! 9 yıl sonra bir ilk: İşte masadaki konular 10 Kasım’da toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, Metrobüs ve metro seferleri 2024