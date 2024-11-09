Sürücüler dikkat! Ankara'da yarın bu yollar kapalı olacak
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle, Türkiye genelinde etkinlikler ve anma programları düzenlenecek. Ankara Emniyet Müdürlüğü, 10 Kasım 2024 tarihinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek olan anma programı nedeniyle, bazı yolların araç trafiğine kapatılabileceğini duyurdu.
Ankara'da gündem yoğun... 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle, Türkiye genelinde etkinlikler ve anma programları düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu özel günde ilk olarak Atatürk Tarih Kurumu'ndaki anma programına katılacak. Ardından Çankaya Köşkü'nde yeni Atatürk Müzesi'nin açılışını gerçekleştirecek.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım'da Anıtkabir'de düzenlenecek program çerçevesinde, ihtiyaç duyulması halinde kentteki bazı yolların araç trafiğine kapatılabileceğini bildirdi.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ
Kapatılacak yolların listesi ve kapanış saatleri şöyle sıralandı:
09 Kasım 2024 Saat 21:00'den itibaren:
GMK Bulvarı
Anıt Caddesi
Gençlik Caddesi
Akdeniz Caddesi
Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi
Dögol Caddesi
Sporpark Caddesi
Kazım Karabekir Caddesi’nin Celal Bayar Bulvarı’na bağlanan yan yolları
Celal Bayar Bulvarı’nın Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan yan yolları
Kazım Karabekir Caddesi’nin Anadolu Meydanı ile Celal Bayar Bulvarı arasındaki bölümü
10 Kasım 2024 Saat 06:00'dan Etkinlik Sona Erene Kadar (Etimesgut İlçesi Eryaman Bölgesinde):
Selçuklular Caddesi
1419. Cadde
Osmanbey Caddesi
2663. Sokak
1408. Sokak
Şehit Mehmet Çavuş Caddesi
Bu yolların tamamı, etkinlikler süresince çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacaktır.
Söz konusu kapanmalar, Anıtkabir’deki anma törenleri ve Etimesgut ilçesinde yapılacak "10 Kasım Ata'yı Anma Koşusu" etkinliği nedeniyle düzenlenmiştir. Vatandaşların, trafik düzenlemelerini dikkate alarak seyahat planlarını yapmaları öneriliyor.