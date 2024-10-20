Sürücüler dikkat! İstanbul ve Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

20 Ekim 2024 05:52 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 05:54

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek etkinlik sebebiyle bazı yollar bugün araç trafiğine kapatılacak. İstanbul Valiliği de, Vatan Caddesindeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provaları ve “Tour de France, L'etape By Tour de France Uluslararası Bisiklet Yarışı" nedeniyle bazı yollar 20 Ekim Pazar günü saat 06.00’dan itibaren kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

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Ankara​ Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya bağlanan yolların tamamı çift yönlü trafiğe kapalı olacak.

ÇİFT YÖNLÜ ARAÇ GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEYECEK

Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamında, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya bağlanan yolların tamamında çift yönlü araç geçişine izin verilmeyecek.

Kazım Karabekir Caddesi'nin Turgut Özel Bulvarı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü, İstanbul Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden İstanbul Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı, Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Hipodrom Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşak ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya bağlanan yolların tamamı çift yönlü trafiğe kapatılacak.

BAZI METRO DURAKLARI DA KAPALI OLACAK

Ayrıca ihtiyaç olması halinde Celal Bayar Bulvarı'nın Mevlana Bulvarı ile Sıhhiye Köprüsü arasında kalan bölümü ve bağlanan yolların tamamı, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ile Anıt Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya bağlanan yolların tamamı, Hipodrom Caddesi'nin Mevlana Bulvarı ile Ankara Tren Garı Kavşak arasında kalan bölümü ve buraya bağlanan yolların tamamında çift yönlü olarak araç geçişine izin verilmeyecek.

Öte yandan etkinlik sona erene kadar Keçiören ASKİ metro durağı, Atatürk Kültür Merkezi metro durağı ve Anadolu Meydanı Ankaray durağı da kapalı olacak.

İSTANBULLULAR DİKKAT!

"Tour de France, L'etape By Tour de France Uluslararası Bisiklet Yarışı" dolayısıyla, 20 Ekim Pazar günü saat 06:00'dan program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde;

-Küçüksu Caddesi, Cuma Yolu Caddesi, Körfez Caddesi, Mehmet Ali Birand Caddesi, Okul Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Orhan Veli Kanık Caddesi, Nazım Sokak, Hekimbaşı Çiftlik Caddesi, Göksu Caddesi, Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Çengeldere Caddesi, Polonezköy Yolu, Seyri Caddesi, Ayazma Caddesi, Trabzon Caddesi, Seniye İsmail Hanım Caddesi, Meraşal Mustafa Kemal Caddesi, Meftun Caddesi, Şehit Levent Birgen Caddesi, Şehit Mehmet Ali Şener Caddesi, Riva Caddesi, Paşabahçe Polonezköy Yolu, Yeni Riva Yolu, Kavacık Kavşak, Mihrişah Valide Sultan Caddesi. Saat 08:00 itibariyle ise Tem Güney Maslak Ayrım, Tem Güney Maslak Yanyol, Tem Güney Etiler Katılım, Tem Kuzey Kavacık Ayrımları trafiğe kapatılacak.

Kapatılan yollara alternatif güzergahlar ise Kandilli İskele Caddesinden Rasathane İstikameti, Dereboyu Caddesinden Yavuztürk Caddesi istikameti, Çubuklu Şehit Ersin Güner Caddesinden Dedeoğlu Caddesi istikameti, Dr. Ömer Besim Caddesi, Nişangah Caddesi, Göksu Otağtepe Caddesi, Tem Güneyden Gelen Akım Maslak Yanyoldan Tem Kuzey ve Büyükdere Caddesi istikametine Verilecek.Güney Etiler Katılıma Gelen Akım Etiler İçinden Büyükdere Caddesine yönlendirilecek. Tem Kuzey Kavacık Ayrımlarına Gelen Akım Tem Kuzey Transitten Köprü istikametine yönlendirilecek."

29 EKİM PROVASI YAPILACAK

Ayrıca, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl Dönümü Ekinlikleri" çerçevesinde, Fatih İlçesi Vatan Caddesi'nde, 20 Ekim 2024 prova günü ve 29 Ekim 2024 tören günü saat 06:00 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm yollar uygun noktalardan trafiğe kapatılacak. 19 Ekim 2024 günü saat 22.00'dan itibaren 20 Ekim 2024 günü yapılacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Prova Programı sona erene kadar Adnan Menderes Bulvarı ile Adnan Menderes Bulvarı Yanyollar üzerinde park halinde bulunan araçlar kaldırılacaktır.

Kapatılan yol için sürücüler için güzergah ise Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi), Fevzipaşa Caddesi"