Sürücüsüz metro 5 durağı pas geçti, yolcular zorla durdurdu! Korku dolu anlar kamerada: 'Hızlıca boşaltalım, arkadan metro geliyor'

15 Kasım 2024 15:12 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 15:38

Üsküdar-Samandıra merkez seferini yapan sürücüsüz M5 metrosu, 5 durağı pas geçti. Yolcuların paniklemesi sonrası acil durdurma butonuna basıldı. Butona basılmasına rağmen metro 5 durak sonunda Altınşehir durağına yakın bir konumda durabildi.

Üsküdar-Samandıra merkez seferini yapan sürücüsüz M5 metrosu, Bulgurlu durağında yolcuları indirdikten sonra, Ümraniye-Çarşı-Yamanevler-Çakmak ve Ihlamurkuyu duraklarında durmadan seyrine devam etti.

Bu duraklarda inmesi gereken yolcular, yaşanan bu duruma anlam veremedi.

Bunun üzerine panikleyen yolcular, acil durdurma butonuna bastı. Butona basılmasına rağmen seyrine devam eden metro, Altınşehir durağına yakın bir yerde ancak durabildi.

"HIZLICA BOŞALTALIM, ARKADAN METRO GELİYOR"

Yolcular, kendi imkanlarıyla metrodan indikten sonra raylar üzerinde bir süre yürüyerek istasyona varabildi.

Bu duruma tepki göstererek yaşananları cep telefonlarıyla kaydeden yolculardan birinin, diğer yolcuları "Hızlıca boşaltalım, arkadan metro geliyor." şeklinde uyardığı görülüyor.