Suudi Arabistan KIZILELMA ve KAAN için heyecanlı! TUSAŞ ile BAYKAR’a ziyaret

04 Temmuz 2024 15:47 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 16:15

Türk savunma sanayisinin 5. nesil savaş uçağı KAAN ve insansız savaş uçağı KIZILELMA için Orta Doğu ülkeleri nabız yokluyor. KAAN test uçuşlarıyla uluslararası pazarda dikkat çekti. Özellikle Suudi Arabistan, KAAN'ın test uçuşlarından sonra savunma sanayi alanında Türkiye ile yeni iş birlikleri için nabız yokluyor.

AKINCI İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Son olarak BAYKAR, Suudi Arabistan’a 3 milyar doların üzerinde bir tutarda Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı ihracatı gerçekleştirerek Türkiye’nin bu alandaki ihracat rekorunu tazelemişti.

Suudi Bakan ve heyet, Türkiye ziyaretleri kapsamında BAYKAR ve TUSAŞ’ı ziyaret etti. TUSAŞ’ta KAAN savaş uçağı hakkında bilgi alan heyet, BAYKAR’da ise KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı ve KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi başta olmak üzere çeşitli ürünleri inceledi.

KRİTİK GÖRÜŞME

Heyete; Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Savunma Sanayii Başkan Yardımcıları, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ve diğer yetkililer eşlik etti.

Görüşmeler kapsamında, Suudi Arabistan’ın ihtiyacı olan savunma sanayii teçhizatlarının tedariki ile olası teknoloji transferi alanlarının ele alınması bekleniyor.