Suudi Arabistan'da yoğun bakımda yatan 13 vatandaş Türkiye'ye getirildi

28 Haziran 2024 00:02 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 00:50

'Diyanet, hacı adaylarını Suudilere ihbar etti' iddiasına yalanlama

'Diyanet, hacı adaylarını Suudilere ihbar etti' iddiasına yalanlama

Suudi Arabistan'da yapılan yıllık hac ziyareti sırasında binden fazla kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti. Bazı vatandaşlar ise rahatsızlanarak hastanelere kaldırıldı.

Özellikle son yıllarda Suudi Arabistan'da hac ibadeti sırasında bu tür vakaların arttığı biliniyor.

C-130 UÇAĞI GÖREVLENDİRİLDİ

Mekke ve Cidde şehirlerinde yoğun bakımda yatan Türk vatandaşları için hava kuvvetleri devreye girdi. Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:

Suudi Arabistan’ın Mekke ve Cidde şehirlerinde yoğun bakım servislerinde yatan 13 vatandaşımız ve beraberindeki 6 refakatçisini, Ankara'daki hastanelere nakletmek için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait C-130 uçağı görevlendirildi.

Vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Sağlık Bakanlığı, hac ibadetini yerine getirirken sağlık sorunları yaşayan 13 vatandaşın 10 kişilik sağlık ekibi eşliğinde Ankara’ya getirileceğini açıkladı.

Hac ibadetini eda ederken sağlık sorunları yaşayan 13 kişi, Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen ve aralarında uzman hekimlerin de yer aldığı 10 kişilik sağlık ekibi eşliğinde bu gece Ankara’ya getiriliyor.