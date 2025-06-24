Suya yüzde 30 zam teklifi! Belediye meclisi karıştı

Bursa'da suya ve katı atık bedellerine yapılan zam teklifi BUSKİ Genel Kurulu'nu karıştırdı. Cumhur ittifakı üyeleri kendileri olmadan yapılan oylamaya tepki gösterdi.

Bursa'da suya ve katı atık bedellerine yüzde 50'ye varan zam teklifinin Cumhur İttifakı'nın yokluğunda oylanması tartışma çıkardı.

BUSKİ Genel Kurulu'nda, suya yüzde 30, katı atık bedeline ise yüzde 50 oranında zam istendi. Cumhur İttifakı üyeleri AK Parti, MHP ve BBP'li isimler kendilerinin yokluğunda yapılan oylamaya tepki gösterdi.



Salona giren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Burada Cumhur İttifakı'ndan kimse yok. Siz hâlâ yoklama yapıyorsunuz. Terbiyesizlik yapıyorsunuz" diyerek sert tepki gösterdi.

Daha sonra düzenlenen oturumda zam teklifi, AK Parti, MHP ve BBP'li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.