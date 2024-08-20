Suyun kaynağında susuz kaldılar! İsyan eden köylüler boruları kesti

20 Ağustos 2024 15:17 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 15:50

Düğün yolunda korkunç kaza! Bir aile yok oldu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düğün yolunda korkunç kaza! Bir aile yok oldu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Köylüleri isyan ettiren olay 2016 yılında Gözede mevkiinde kurulan su fabrikasıyla başladı. Yetkililer köy sakinleri ile anlaşma yaparak suyu kendi bünyesine aldı. Yapılan anlaşmada, Gözede köyüne baraj yapılması ve sonrasında barajdan köy sakinlerine su verileceği söylendi.

SÖZLER TUTULMADI

2016 yılında faaliyete giren fabrika Gözede köyünün suyunu alırken, köy sakinlerine yapılan baraj dolmadı. Tarladaki mahsuller susuzluktan kuruyunca köy sakinleri bu duruma isyan etti.

"15 GÜNDÜR BİZİ OYALIYORLAR"

"Bizi 15 gündür oyalıyorlar" diyen Köy Muhtarı Halit Karataş, "Köyümüzün suyunu fabrikaya verdiler. Bu işin çözülecek bir tarafı kalmadı. Yetkililer bu duruma bir önce çözüm bulsun. Bize verdikleri içme suyu yüzünden tüm köy sıkıntı yaşıyor. İçme suyumuzu dereden temin ediyorlar. Suyumuzun yetersiz olduğu için mahsulümüzü toplayamadık. mahsullerimiz kurudu" dedi.

"fabrikayı açıp suyumuza el koydular"

Mahsulleri kuruyan Cengiz Sersevir isimli vatandaş ise, "Yetkililer köyümüze 2016 yılında geldi. Bir fabrika için köyümüzün sulama suyunu aldılar. Bize başka bir su kaynağı yapılacağını söylediler. 2016 yılında önce barajımızın yapımının tamamlanıp suyumuzu vereceklerini söylediler. Sonra fabrikayı açıp suyumuza el koydular. Barajımız bitene kadar taşıma suyuyla idare ettik." etti.

Yapılan barajın suyunun yeterli olmayacağını baştan anladıklarını belirten Sersevir "Barajın yapımı bittikten sonra oradan da su çekilmeye başlandı. Barajda da su kalmadı. 20 gündür yaşanan su sıkıntısından dolayı bizim içme suyumuza el konuldu" dedi.

KÖYLÜLER ZOR DURUMDA

Köy sakini Tahir Yılmaz ise, "6 kişi bu bahçeden geçiniyoruz. Benim de ailem var. Suyumuz kullanıldığı için geçinemiyorum. Benim mahsulüm kurumuş durumda. Sadece bu yılın değil gelecek sene için ürün verecek ağaçlarım da kurumuş durumda. Köyümüzde 500 kişi yaşıyor. 500 bireyin geçim kayağını tüketmiş durumdalar. Benim zararımı kim karşılayacak" diye isyan etti.

FABRİKAYA SU GÖTÜREN BORULARI KESTİLER

Köylüler yapılan eylem sonrası fabrikaya su götüren borular kesildi. Jandarma ve savcılık da olayla ilgili soruşturma başlattı. Meselenin çözümü için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in devreye gireceği öğrenildi.