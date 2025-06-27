Suyun tadı değişti, tehlikeli madde iddiası korkuttu! İSKİ'den 4 ilçe için açıklama

İstanbul'un bazı ilçelerinde gelen sudaki koku ve tat değişimleri sonrası İSKİ'ye şikayet yağdı. Bazı paylaşımlarda suya tehlikeli madde karıştığı öne sürüldü. Halkta tedirginliğe yol açan durum sonrası İSKİ açıklama yaptı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) dört ilçeden gelen su sorusu şikayetleri sonrası harekete geçti. Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Kartal'da suyun tadının değiştiği ve kokusunun farklılaştığı ihbarları sonrası İSKİ açıklama yaptı.

"HALKIN SAĞLIĞINI ETKİLEYECEK DURUM YOK"

Sosyal medyada da yer alan şikayetler sonrası İSKİ yaptığı açıklamada kontrollerin yapıldığını ve halkın sağlığını etkileyecek bir durum olmadığını belirtti.

SEBEBİ SICAKLIK DEĞİŞİMİ

İSKİ suyun tadı ve kokusundaki farklılığın ani hava sıcaklığı değişiminden de olabileceğini bunun kaynakta bir problemden kaynaklanmadığını açıkladı.

Açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın ve sosyal medya mecralarında Anadolu Yakası'ndaki Kartal Pendik, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde içme suyuna tehlikeli madde karıştığı iddiaları yer almıştır. Bu iddialar gerçek dışıdır.

İstanbul'un içme ve kullanma suyunun yüzde 99'u yüzeysel su kaynaklarından karşılanmaktadır. Her su kaynağının tadı ve kokusu aynı olmayıp içerdiği mineral yapısına ve mevsimsel geçişlere bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. tat ve koku şikayetleri bazı bölgelerin farklı kaynaklardan beslenmesi ve havaların ani ısınması ile birlikte yaşanan doğal ve geçici bir durum olup gerekli analiz kontrol ve deşarj işlemleri yapılarak su kalitesi izlenmektedir."

https://x.com/iskignmudurlugu/status/1938542563260031312