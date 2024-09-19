Tabakları kırıp, camları tekmeledi! 26 yaşındaki Neslişah Şentürk otel odasında ölü bulundu
İstanbul Fatih’te 26 yaşındaki Neslişah Şentürk isimli genç kadın, bir otel odasında ölü bulundu. Olay öncesi Şentürk'ün odasında telefonda konuşurken tabakları kırıp, camları tekmelediği öğrenildi.
İstanbul Fatih'te 14 Eylül tarihinde yaşanan olayda; 26 yaşındaki Neslişah Şentürk isimli genç kadın, gece saatlerinde kaldığı otele geldikten sonra koridorda telefonla konuşmaya başladı.
Daha sonrasında odasına geçen genç kadın, telefonla konuşmaya devam etti. Odasında tabakları kırıp, camları tekmeleyen genç kadını, çalışanlar ekiplere bildirdi.
POLİSLER GENÇ KADININ CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI
Polis ekipleri, odaya gidip kapıyı açınca, genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipler, Neslişah Şentürk’ün cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürdü.
AŞIRI DOZ UYUŞTURUCU İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Neslişah Şentürk'ün kaldığı odada yapılan incelemelerde; uyuşturucu haplar ve kokain bulundu. Şentürk'ün uyuşturucudan hayatını kaybettiği değerlendirilirken kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Öte yandan, otel odasında ölü bulunan genç kadının koridorda telefonda konuştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.