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Tabiat parkında dehşet: Kendisini gözetleme kulesine astı, görenler şoke oldu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Kasım 2024 01:43 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 01:46

Kırşehir'de bunalıma girdiği ileri sürülen bir kişi, Aşıkpaşa Tabiat Parkı'ndaki gözetleme kulesine kendini astı. Çalışanlar gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Kırşehir'de bulunan Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda dehşet verici bir olay meydana geldi. Sabah mesaiye gelen işçiler, gözetleme kulesine asılı bir kişiyi gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tabiat parkında dehşet: Kendisini gözetleme kulesine astı, görenler şoke oldu - 1. Resim

Yapılan ilk müdahalede isminin Ö.Ş. (37) olduğu belirlenen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de, inceleme yaptı. Ö.Ş.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

ÖĞRETMEN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İntihar​ ettiği iddia edilen Ö.Ş'nin Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde resim kursu öğretmeni olarak çalıştığı, 1 ay öncede kurs süresinin dolduğu öğrenildi.

Tabiat parkında dehşet: Kendisini gözetleme kulesine astı, görenler şoke oldu - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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