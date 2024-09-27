Taciz ettiği kadının eşi tarafından vurulup felç kaldı! 12 milyon TL tazminat kazandı!

27 Eylül 2024 14:58 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 15:07

Adana'da bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan Rıdvan Uçar, 5 yıl önce daire sakini Caner Şahin tarafından eşini taciz ettiği iddiasıyla vurulup felç kaldı. Bunun üzerine apartman görevlisi sitede çalıştığı sırada vurulduğu için bunun bir iş kazası olduğunu iddia ederek tazminat davası açtı. Mahkeme ise Uçar'a site tarafından 12 milyon lira tazminat ödenmesine karar verdi. Karar üzerine site sakinleri isyan etti. İşte olayın detayları...

Adana​'da 5 yıl önce meydana gelen olayda apartman görevlisi Rıdvan Uçar site sakini kadını taciz​ ettiği gerekçesiyle kadının eşi Caner Şahin tarafından vurulup felç​ kaldı. Bunun üzerine iş davası açan Uçar'ın, davayı kazanıp 12 milyon TL hak etmesi apartman sakinlerini isyan ettirdi. Apartman görevlisinin vurulma anları kameralara da saniye saniye yansıdı. Olay sonrası polis ekipleri olay yerine giderek zanlı Caner Şahin'i gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemin ardından tutuklandı.

İŞ KAZASI İDDİASIYLA DAVA AÇTI

Rıdvan Uçar vurulduktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayati tehlikesini atlattı fakat felç kaldı. Uçar, felç kalınca site yönetimi tarafından hakları verilerek işten çıkartıldı. Ancak Uçar, avukatı aracılığıyla sitede çalıştığı sırada vurulup felç kaldığı için bunun bir iş kazası olduğunu iddia ederek tazminat davası açtı. Mahkeme ise siteyi 12 milyon lira tazminat ödemeye mahkum etti.

"HERKESE İCRA GELDİ, DAİRE BAŞINA 57 BİN BORÇ YAZILDI"

Apartmanın yöneticisi verilen karara isyan ederek "2019 yılında kapıcımız, bir site sakinimizin hanımına laf atması sonucu kavga çıktı. Kavgada laf atılan kadının kocası, kapıcıyı vurdu. Kapıcı felç kaldı. Bizim karşımıza 5 yıl sonra 12 milyon gibi ciddi bir rakam ceza kesiliyor. Herkese icra geldi ve daire başına 57 bin 306 lira borç yazıldı. İki kişi arasında yaşanan olaydan dolayı tüm siteye kesilen bu cezayı kimsenin ödeyecek durumu yok" ifadelerini kullandı.

SİTE SAKİNLERİ KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Site sakinlerinden Şükriye Avcı (63) ise, "Bu konunun siteye aksettirilmemesi gerekiyor. Bu olay şahıslar arasında yaşanmış. Sözlü tacizden kaynaklanan bir kavga yaşanmış. Duyduğumuza göre avukat mahkemeye gitmemiş. Hastayım diyerek birkaç defa daha mahkemeye katılmayınca hakim sinirlenip cezayı veriyor. Bu olayda avukat ve yönetimin bizi uyarması gerekiyordu" diye konuştu.

Verilen cezaya tepki gösteren site sakini Ayhan Türker (52), “12 milyon az para mı. Başkalarının husumeti nedeniyle site sakinlerine ceza verilmesi yanlış. Bu karar verilirken hiç mi vicdanları sızlamadı. Bu kadar parayı nasıl ödeyecek bu site sakinleri. Daire başına 60 bin lira cezayı nasıl ödeyeceğiz. Bize bu cezayla ilgili bilgi verilmedi. Ben şahsıma bu parayı ödeyemeyeceğim” şeklinde konuştu.

Yatalak annesi ile birlikte yaşadığını dile getiren Muazzez Düzgün (58) ise, “Ben ve annem birlikte yaşıyoruz. Babamın emekli maaşıyla geçiniyoruz ve annem yatalak. Bez parası bulamıyorum, bu parayı nasıl ödeyeceğim. Taciz nedeniyle iki kişi kavga etmiş. Biz neden cezayı ödüyoruz” şeklinde konuştu.