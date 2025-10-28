Taciz iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı! Önce dövdüler sonra polise teslim ettiler

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde iddialara göre taciz olayı yaşandı. Bir şahıs iki kız çocuğunu uzun süre takip ederek fiziki tacizde bulundu.

YAŞANAN ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Bir süre sonra yanlarına yaklaşan adam sözlü ve fiziki tacizde bulunmaya çalıştı. Durumu fark eden mahalleli, şahsı yakalayarak uzun süre döverken, ardından polise teslim edildi. Yaşanan o anlar ise çevredeki başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.