Oyun uygulamasında çocuk tacizi! Polis anında harekete geçti

İstanbul Avcılar’da, sosyal medya üzerinden 14 yaşındaki bir çocuğu taciz eden 22 yaşındaki A.D. gözaltına alındı. H.Ş. isimli çocuk, yaşadığı tacizi sosyal medya platformu X üzerinden ifşa etti. Paylaşımlarda yer alan tehdit ve şantaj içerikli mesajlar üzerine emniyet ekipleri derhal harekete geçti.

OYUN UYGULAMASINDA TANIŞTI, MESAJLARLA TACİZ ETTİ

2 Haziran Pazartesi günü, H.Ş. (14) isimli çocuk X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yardım çağrısında bulundu. Mesajlarda bir kişinin kendisini rahatsız ettiğini, tehdit ve şantajla üzerine geldiğini duyurdu. Emniyet güçleri, hızla inceleme başlatarak mesajların kaynağını araştırdı.

KENDİNİ 'C.' OLARAK TANITTI

H.Ş. ile yapılan görüşmede, olayın 2-3 hafta önce bir oyun uygulaması üzerinden başladığı öğrenildi. Çocuk, burada tanıştığı kişinin kendini "C." ismiyle tanıttığını, zamanla cep telefonu üzerinden iletişime geçtiklerini belirtti. Ancak daha sonra bu kişiyle görüşmek istemediğini söylediğinde, tehdit ve şantaj mesajları almaya başladığını ifade etti.

AVCILAR’DA GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyeti’nin yürüttüğü soruşturma sonucunda, mesajların sahibi olduğu belirlenen 22 yaşındaki A.D., Avcılar ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında “çocuğun cinsel istismarı” suçundan adli işlem başlatıldığı ve tahkikat sürecinin devam ettiği bildirildi

EMNİYETTEN ÇAĞRI: BU TÜR DURUMLARDA DERHAL BAŞVURUN

Yetkililer, benzer durumlarda çocukların ve ailelerin gecikmeden emniyet birimlerine başvurmaları gerektiğini vurgularken, dijital platformlarda karşılaşılan taciz vakalarının mutlaka kayıt altına alınarak adli makamlara bildirilmesinin önemine dikkat çekti.