TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı
27 Haziran 2024 09:04 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 09:17
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun 4 kişinin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki bölümünde zincirleme kaza meydana geldi.
4 aracın karıştığı kazada, Hasan Kılıçparlar idaresindeki çekici, Nurdağı ilçesi Şatırhöyük mevkisinde, önünde seyreden Veysel Oduncu'nun kullandığı otomobil ile Orhan Gül yönetimindeki otomobillere arkadan çarptı.
Otomobiller de önlerinde seyreden Nuri Tayan'ın yönetimindeki çekicinin arka kısmına çarptı.
KAZADA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, sürücüler Orhan Gül, Veysel Oduncu ile Gulsum Vaapova hayatını kaybetti, Bülent Aydınışık yaralandı.
Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı