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TAG Otoyolu’nda zincirleme kaza: Tır ve yolcu otobüsü çarpıştı, araçlar alev topuna döndü! Ölü ve yaralılar var

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı
02 Şubat 2025 01:44 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 02:11

Gaziantep’in Nurdağı gişeleri yakınlarında meydana gelen zincirleme trafik kazası faciaya dönüştü. Otomobil, otobüs ve tırın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle alev alan otomobil ve tır, adeta küle döndü.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Gaziantep’in Nurdağı gişeleri yakınlarında meydana gelen zincirleme kazada can kaybı yaşandı. Otomobil, otobüs ve tırın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi yaralandı.

TAG Otoyolu’nda zincirleme kaza: Tır ve yolcu otobüsü çarpıştı, araçlar alev topuna döndü! - 1. Resim

Çarpışmanın ardından otomobil ve tır alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, araçları küle çevirirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TAG Otoyolu’nda zincirleme kaza: Tır ve yolcu otobüsü çarpıştı, araçlar alev topuna döndü! - 2. Resim

TAG Otoyolu’nda zincirleme kaza: Tır ve yolcu otobüsü çarpıştı, araçlar alev topuna döndü! - 3. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı

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