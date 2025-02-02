TAG Otoyolu’nda zincirleme kaza: Tır ve yolcu otobüsü çarpıştı, araçlar alev topuna döndü! Ölü ve yaralılar var

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı

02 Şubat 2025 01:44 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 02:11

Gaziantep’in Nurdağı gişeleri yakınlarında meydana gelen zincirleme trafik kazası faciaya dönüştü. Otomobil, otobüs ve tırın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle alev alan otomobil ve tır, adeta küle döndü.