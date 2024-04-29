Tahir Elçi cinayeti davasında yeni gelişme!

29 Nisan 2024 12:13 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 12:14

Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi'nin 28 Kasım 2015’te öldürülmesine dair açılan davada savcının sanıkların beraati yönünde mütalaa verdiği belirtildi.

"O KARANLIK GÜN BİR GÜN MUHAKKAK AYDINLANACAKTIR"

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Onlarca kamera önünde katledilen Baro Başkanımız Av.Tahir Elçi dosyasında 8 yılın sonunda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı sanıkların Beraatı yönünde mütalaa verdi. O karanlık gün bir gün muhakkak aydınlanacaktır" dedi.

Elçi cinayetine dair dava duruşması 12 Haziran'da Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Davada, tutuksuz yargılanan polis S.T., F.T. ve M.S.'ye “bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçlaması yöneltiliyor.