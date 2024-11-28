Takıntılı sapığın genç kıza yapmadığı kalmadı! Nereye gitse peşinde, nefes bile aldırmıyor

28 Kasım 2024 15:35 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 16:41

Samsun'da yaşayan 19 yaşındaki Sudenaz Genç, 3 yıldır kendisini takip ve tehdit eden evli adamdan bir türlü kurtulamadığını söyleyerek isyan etti. 'Ölmek istemiyorum' diyen genç kız "Samsun’da beni yaşatmayacaklarını söylüyor” diyerek yardım istedi.

Samsun​'da yaşayan 19 yaşındaki Sudenaz Genç, 3 yıldır evli bir adam tarafından takip​ ve tehdit​ edildiğini iddia ederek yetkililerden yardım istedi. Hayatının kabusa döndüğünü anlatan genç kız, kendisini takıntı haline getiren adamdan ne yaptıysa kurtulamadığını söyledi. Ölmek istemediğini dile getiren genç kız, evinden taşınmasına rağmen tehdit ve takiplerin devam ettiğini belirtti.

KAFASINDA CAM ŞİŞE KIRDILAR

Evli olan C. T.’nin (33) kendisini takibe ve tehdide devam ettiğini iddia eden Sudenaz Genç, “Daha 16 yaşındayken ısrarla takibe maruz kaldım. Bu takip nedeniyle dershaneyi bıraktım. Liseyi de son senemde bırakıp, açık liseye geçmek zorunda kaldım. Söz konuşu şahıs beni ısrarla takip edip, arabasına almaya çalışıyordu. Ben de bu durumdan şikayetçi oldum. Mahkeme benden kanıt istedi. O anda elim ayağım titrediğimden, korktuğumdan kanıtlayacak bir şey çekemedim. Sonrasında davaya ‘takipsizlik’ verildi. Şahsın bu karardan sonra ısrarla takipleri devam etti ve okulu bırakmak zorunda kaldım. Mahkeme tebliği şahsın evine gidince, kendisinden şikayetçi olduğumu eşi öğreniyor. Karısı markette beni görünce bana saldırarak kafamda cam şişe kırıyor. Annemle beni de darp ediyor. Bu konu hakkında da ceza alıyorlar. Sonrasında 19 yaşıma geldim ve bu durum hala devam ediyor. Evimi taşımak zorunda kaldım çünkü takibe, iftiralara maruz kalıyordum. Namusuma karşı da söylemler yayıldı” dedi.

"ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Ölmek istemediğini ifade eden Sudenaz, “Ayrıca sürekli aynı yalancı şahitler ile benden şikayetçi oldular. Gerçekten bıktım ve psikolojik olarak çok yıprandım. Hayatımdan 3 yıla yakın bir süreç gitti. Hayatım bir anda battı. Şu anda çok kötüyüm. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ölümle tehdit ediliyorum, mesajlar alıyorum. Bana açtığı karşı davalar nedeniyle yeni taşındığım evin adresini de öğrendi. Yeni mahallemde de araçlar görüyorum, takip ediliyorum. ‘Yanındakiler kim, sen kimsin de bizim yengemizden şikayetçi oluyorsun’ tarzında mesajlar alıyorum. Ben ölmek istemiyorum. Bir çözüm ya da caydırıcı bir ceza verilmesini istiyorum. Şahıs hapse atıldı ancak 1 ay sonra geri salındı. Bundan sonra şahıs daha takıntılı hale geldi. Ölmeyi gerçekten istemiyorum. Samsun’da beni yaşatmayacaklarını söylüyor” diye konuştu.

"MAHKEME CEZA İNDİRİMİNE GİTTİ"

Karşı tarafın ceza almasına rağmen mahkemedeki iyi halleri gerekçesiyle ceza indirimine gidildiğini anlatan Sudenaz, “Mahkeme ceza indirimine gitti. Bence gitmemeliydi. Bu kararı doğru bulmuyorum. Mahkemede düzgün duruyor, mahkemeden çıktığı gibi de şahsıma ve anneme ağza alınmayacak laflar etmeye devam ediyor. Bu artık normal bir durum değil” şeklinde konuştu.

"ISRARLI TAKİP VEYA DUYGUSAL BİR KONUYA ADLİ SORUŞTURMALARDA ULAŞILAMADI"

Valilikten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında ‘Samsun'da evli adam, S.G.'nin hayatını kabusa çevirdi', ‘Samsun'da genç kız 3 yıldır takip ve tehdit ediliyor, ölüm korkusu yaşıyor' başlıklarıyla yer alan haberlere ilişkin basın açıklaması yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. S.G. (19) ve annesi L.G.(43) ile komşuları A.T. (31) ve eşi C.T. (32) arasında, Haziran 2022'den itibaren komşuluk ilişkilerinden kaynaklanan sorunlar olduğu, haberlerde yer aldığı gibi ısrarlı takip veya duygusal bir konuya adli soruşturmalarda ulaşılamadığı, tarafların birbirilerinden defalarca şikâyetçi oldukları, her iki taraf aleyhine de önleyici tedbir kararları alındığı belirlenmiştir. 20.11.2024 tarihi itibarıyla da A.T. ve C.T.'nin talebiyle S.G. ve annesi L.G. aleyhine alınan ve devam eden önleyici tedbir kararı bulunmaktadır. Konuyla ilgili gerekli araştırma ve soruşturma işlemlerine devam edilmektedir” denildi.