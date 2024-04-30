Takip ettikleri genci tek yumrukla bayıltıp gasp ettiler

30 Nisan 2024 10:24 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 10:24

Fatih Laleli’de meydana gelen olayda, sokak üzerinde yürüyen genç adam, 2 şüpheli tarafından takibe alındı. Tenha yolda genç adamı sıkıştırarak yumruk atan şüpheliler bayılan adamı gasp etti.

ARKALARINDAN BAKAKALDI

Çantayı çalan şüpheliler, olay yerinden koşarak uzaklaştı. Çantası gasp edilen genç ise şüphelilerin arkasından bakakaldı. Sokakta bulunan insanlarda yaşanan gasp sonucunda şoke olurken, çantası çalınan genç sokakta bulunan diğer vatandaşların yardımıyla ayağa kalktı.

Sabah saatlerinde yaşanan gasp olayı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, genci takip eden şüphelilerden birinin yumruk attığı ve diğer şüphelinin de sırtından çantayı çıkararak gasp ettikleri görülüyor.