Taklit ve tağşiş yapan firmalar ifşa edildi: Etli ekmek değil kalpli ekmek!

17 Ocak 2025 13:23 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 13:28

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesi Tarım ve Orman Bakanlığı, tarafından yenilendi. Ürün yelpazesinin genişlediği görülen listeye zeytinyağı ve baharat gibi ürünlerin de eklenmesi dikkat çekti. Bazı ürünlerden çıkan sakatatlar mide bulandırdı.

Gıdada sahtekarlıklar listesine yenileri eklendi! Bakanlık tek tek ifşa ediyor: Ünlü baklavacı da aralarında

Gıdada sahtekarlıklar listesine yenileri eklendi! Bakanlık tek tek ifşa ediyor: Ünlü baklavacı da aralarında

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden sahtekarlara karşı mücadelesini sürdürüyor. Bu doğrultuda yapılan denetimlerin ardından ''Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar'' listesi yenilendi. Yeni liste uzunluğu ve sahtecilik yapılan ürün çeşitliliğinin artmasıyla dikkat çekti.

ZEYTİNYAĞINA TOHUM YAĞI EKLEMİŞLER

Listede yemeklerde ve salatalarda sık sık kullanılan zeytinyağı öne çıktı. Aydın Muğla, İzmir ve Şanlıurfa merkezli çok sayıda işletmenin zeytinyağında tohum yağları tespit edildi. Başka bir işletmenin ürettiği zeytinyağına daha düşük kaliteli ürün karıştırdığı belirlendi.

ETLİ DEĞİL KALPLİ EKMEK

Karaman merkezli bir pide fırınında etli ekmek harcında sakatat​ (kalp) olduğu saptandı. Giresun'da hizmet veren bir ocakbaşının ızgara köftelerinde ise kanatlı et tespit edildi.

Yapılan denetimlerde İstanbul'da Kayseri mantısı üreten bir firmanın ürünlerinde kanatlı et ve sakatat (taşlık), kıymalı kol böreği üreten bir firmanın ürünlerinde de sakatat (taşlık) tespit edildi.

Mersin'de ve Diyarbakır'da köfte ve Adana kebap üreten 5 ayrı firmanın ürünlerinde sakatat (taşlık) ve kanatlı et tespit edildi.

FISTIK EZMESİNİ YEŞİLE BOYAMIŞLAR

Ayrıca Şenci marka fıstık ezmesinde yeşil gıda boyası kullanıldığı görüldü. Kekik ve toz biber gibi baharatlar üreten 2 ayrı firmanın ürünlerinde yabancı madde tespit edilirken, takviye edici gıda üreten bir firmanın ürününde ise içinde olduğu belirtilen etken madde tespit edilemedi.