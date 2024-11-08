Taksi durmayınca çılgına döndü! Tekmeler savurup aracın aynasını kırdı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

08 Kasım 2024 13:24 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 13:27

Beyoğlu'nda taksi bekleyen bir kişi, taksi durmaması üzerine çılgına döndü. Öfkeli yolcu yoldan geçen taksiye tekme atıp taksinin aynasını kırdı. Bunun üzerine taksi şoförü ve yolcu arasında gerginlik çıktı.

Beyoğlu İstiklal Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana gelen olayda yol kenarında taksi bekleyen bir kişi, taksi durmayınca çılgına döndü. Yolcu, seyir halindeki araca tekme attı. Taksiyi durduran taksi şoförü ile yolcu arasında gerginlik çıktı. TAKSİNİN AYNASI KIRILDI Öfkeden çılgına dönen yolcu, taksinin aynasını kırdı ve şoföre saldırmak istedi. Çevredeki vatandaşlar olay büyümeden ikiliyi sakinleştirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde öfkeli şahsın taksi şoförünün üzerine yürümek istediği, vatandaşların yolcuyu sakinleştirmeye çalıştığı anlar görülüyor. İlgili Haberler Narin Güran cinayeti davasında ikinci gün! Salon karıştı, baba Arif Güran hastaneye kaldırıldı Narin cinayetinde çocuklar ifadeye alındı! Mahkeme salonunda gerilim arttı: Eren ağlamaya başlayınca...