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Taksi parasını ödemeyen müşterinin evini balta ve sopalarla bastılar!

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Eylül 2024 09:52 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 09:58

Bursa'da taksiye binen bir kişi taksiden inerken tutan ücreti ödemedi. Taksici ve müşteri arasında tartışma çıktı. Duruma öfkelenen taksici durağa gelip durumu arkadaşlarına anlatınca duraktakilerle birlikte şahsın evini sopa ve baltalarla bastılar. Dakikalarca müşterinin indiği yerde bekleyen taksicilerin o anları kameralara saniye saniye yansıdı.

Bursa​'da meydana gelen olayda bir şahıs, bindiği taksinin parasını ödemeden indi. Ücreti ödemeyen müşteri​ ile taksici arasında tartışma​ çıktı. Duruma sinirlenen taksici, durağa giderek arkadaşlarına durumu anlattı. Taksiciler olay üzerine toplanıp müşterinin indiği yere gitti. 

BALTA VE SOPALARLA BEKLEDİLER

Müşterisini indirdiği yere giden taksiciler, sokak ortasında para ödemeyen adamı balta ve sopalarla bekledi. O anlar saniye saniye amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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