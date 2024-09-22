Taksi parasını ödemeyen müşterinin evini balta ve sopalarla bastılar!
Bursa'da taksiye binen bir kişi taksiden inerken tutan ücreti ödemedi. Taksici ve müşteri arasında tartışma çıktı. Duruma öfkelenen taksici durağa gelip durumu arkadaşlarına anlatınca duraktakilerle birlikte şahsın evini sopa ve baltalarla bastılar. Dakikalarca müşterinin indiği yerde bekleyen taksicilerin o anları kameralara saniye saniye yansıdı.
Bursa'da meydana gelen olayda bir şahıs, bindiği taksinin parasını ödemeden indi. Ücreti ödemeyen müşteri ile taksici arasında tartışma çıktı. Duruma sinirlenen taksici, durağa giderek arkadaşlarına durumu anlattı. Taksiciler olay üzerine toplanıp müşterinin indiği yere gitti.
BALTA VE SOPALARLA BEKLEDİLER
Müşterisini indirdiği yere giden taksiciler, sokak ortasında para ödemeyen adamı balta ve sopalarla bekledi. O anlar saniye saniye amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.