Taksi parasını ödemeyen müşterinin evini balta ve sopalarla bastılar!

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

22 Eylül 2024 09:52 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 09:58

Bursa'da taksiye binen bir kişi taksiden inerken tutan ücreti ödemedi. Taksici ve müşteri arasında tartışma çıktı. Duruma öfkelenen taksici durağa gelip durumu arkadaşlarına anlatınca duraktakilerle birlikte şahsın evini sopa ve baltalarla bastılar. Dakikalarca müşterinin indiği yerde bekleyen taksicilerin o anları kameralara saniye saniye yansıdı.