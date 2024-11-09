Taksi şoförü pompalıyla dehşet saçtı! Yolcu sırası kavgası kanlı bitti

09 Kasım 2024 10:10 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 10:23

Adana’da bir taksi şoförü yolcu sırasında yüzünden başka bir taksi şoförüyle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce tartıştığı şoförü ve onun 2 akrabasını pompalı tüfekle vurdu. Ardından kamyonetle ortadan kaybolan taksici kısa süre sonra yakalandı.

Adana'da meydana gelen dehşete düşüren olay taksi durağında şoför olan 67 yaşındaki Yusuf O. ile 39 yaşındaki İbrahim O. arasında müşteri sırasında anlaşmazlık yaşandı. Bunun üzerine Yusuf O. ve İbrahim O. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki taraf da yakınlarına haber verince kavga iyice büyüdü.

POMPALI TÜFEKLE VURDU

Yusuf O., kavga sırasında pompalı tüfekle İbrahim O., kuzenleri Metin O. ve Mustafa O.'yu vurdu. Ardından Yusuf O., arkadaşı Kafer G. ile birlikte kamyonete binip kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Bölgeye sevk edilen Motosikletli Polis Timler Amirliğine bağlı yunus ekipleri bölgeyi abluka altına aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliler bölgeye yakın bir yerde yakalandı. Araçta ise 2 ruhsatsız pompalı tüfek ile kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Yusuf O. ve arkadaşı Kafer G. Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.

Yusuf O.’un buradaki ifadesinde, “Yolcu meselesinden tartıştık. Akrabalarını çağırınca tüfekle ateş açtım” dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.