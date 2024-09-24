Taksi şoförünü korkunç şekilde katletti! Altından 10 yıllık kin çıktı

24 Eylül 2024 17:03 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 17:26

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bindiği taksinin şoförüne kurşun yağdırarak ölümüne neden olan sanık hakim karşısına çıktı. 2014 yılında kardeşine tokat attığı için 8 el ateş ettiğini anlatan sanık, "Murat'ı hedef almadım, öldürmek istemedim" dedi.

Kocaeli​'nin Karamürsel ilçesinde Mustafa G., Murat Karaca'nın kullandığı taksiye bindi. 2014 yılında Murat Karaca'nın kardeşine tokat attığını söyleyen Mustafa G. gerekçesini sorarak, silahla tehdit etti. Karaca, böyle bir olayın yaşanmadığını, kardeşine tokat atmadığını söylese de inandıramadı.

Silahı gösteren Mustafa G.'ye doğru hamle yapan Karaca kurşun yağmuruna tutuldu. Vücuduna 7 kurşun isabet eden Karaca olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince yakalanan zanlı Mustafa G. ise ifadesi sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mustafa G'nin, 2 Haziran 2016'da tartıştığı Müjdat Kocabaş'ı bıçaklayarak öldürdüğü ve pandemi sürecinde şartlı tahliye ile 2020'de cezaevinden çıktığı öğrenildi.

2014 YILINDA ATILAN TOKATI UNUTMAMIŞ

Murat Karaca'nın öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa G., taraf avukatları, maktulün ailesi ve tanıklar katıldı. Savunması için söz hakkı verilen sanık Mustafa G., "Kardeşim Kemal ile arkadaşım ve aynı zamanda akrabamız olan maktul Murat arasında 2014 senesinde tartışma olmuş. Kardeşim o tarihte bana gelerek Murat'ın kendisine tokat attığını söyledi. Ben de ikisini bir araya getirip barıştırdım, konu öyle kapandı ancak eskisi gibi Murat ile samimi olmadık" dedi.

ÜCRET ÖDEMEDEN EVE GİTMEK İSTEMİŞ

Olay günü kız arkadaşı N.Ş. ile buluştuğunu söyleyen Mustafa G., "Denetimli serbestliğim olduğu için eve gitmeyi teklif ettim ancak N.Ş. aç olduğunu söyleyince çorba içmeye gittik. Orada N.Ş. telefonla birisiyle konuştu. Kiminle konuştuğunu sorduğumda geçiştirdi. 2 telefon kullanıyordu. Beni geçiştirince kızdım ve telefonu elinden aldım. Ben tuvalete gidip döndüğümde N.Ş'nin benden habersiz gittiğini gördüm, beni aldattığını düşündüm. N.Ş'ye yetişmek için taksi durağına gittim. İlk sırada Murat'ın arabası vardı ancak mesaisinin bittiğini söyledi. Cezaevinden yeni çıkmış olmam, hasımlarım olması ve yanımda nakit para olmaması sebebiyle Murat'ın beni eve götürmesini istedim. Murat ise istemeyerek bu isteğimi kabul etti" diye konuştu.

"MURAT KÜFÜR ETTİ, ARACI KİLİTLEDİ"

Mustafa G., savunmasını şöyle sürdürdü:

"Yolda giderken Murat, beni götürmek istemiyor gibi isteksiz hareketlerde bulundu. Biz Murat ile eski arkadaştık. 2014'te yaşanan olay öncesinde sık sık görüşürdük. Olay sonrası görüşmemiz azaldı. İstemsiz tavırlarını sürdürünce daha çok sinirlendim. Olayın aslını öğrenmek için Murat'a 2014 yılındaki olayı sordum, kardeşime neden tokat attığını söyledim. Kız arkadaşım beni terk ettiği için ayrıca sinirliydim, Murat küfürlü konuşmaya başladı. Araba kilitleme sesi duydum. Bunun üzerine üzerime taşıdığım silahı korkutmak amacıyla Murat'a gösterdim. Aynı zamanda kız arkadaşım N.Ş'ye yetişmek istiyordum, bu sebeple aracı sürmesini istedim" şeklinde konuştu.

"ÖLDÜRME AMACIM YOKTU"

Murat Karaca'nın aracı durdurarak, kendisine müdahale etmeye başladığını ifade eden sanık Mustafa G., "Murat'tan aracı sürmeye devam etmesini istedim. Ayrıca telefonu çaldı. Açmamasını istedim zira aramızdaki tartışma duyulursa soruşturma açılır ve denetimli serbestliğim yanar diye düşündüm. N.Ş. dışarıda mı diye araç içinden etrafa bakınınca Murat bana bana yeltendi. Bir şeyler aradığını gördüm ama bıçak olup olmadığını bilmiyorum. Aramızda arbede oldu, silah kaç defa patladı hatırlamıyorum. Sonrasında olay yerinden ayrıldım. Murat'ı hedef almadım, öldürmek istemedim" ifadelerini kullandı.

Maktulün eşi ve çocuğu sanıktan şikayetçi olarak en ağır cezayı almalarını istedi.

SARILDIĞINDA BELİNDEKİ SİLAHI FARK ETTİ

Olaya ilişkin tanık olarak dinlenen N.Ş., "Olay gününden birkaç gün önce sanık ile buluşuruz diye konuşmuştuk. Olay günü sabahı kararlaştırdık ve buluştuk. İlk buluştuğumuzda gergin hareketleri vardı. Sert hareketleri ve sözleri vardı. Mustafa'ya 'Neyin var?' diye sarıldığımda belinde tabanca olduğunu fark ettim. Aç ve hasta olduğum için çorbacıya gittik. Mustafa çorbacıya giderken taksi durağında Murat diye birini sordu. Genelde taksi ile eve girmek istediği zaman parası olmayınca tanıdık birini arıyordu. Bu sebeple taksiciyi aradığını düşündüm" dedi.

"YERİNDE OLSAM AF DİLERDİM"

Çorba içtikleri işletmede sanığı gergin tavırlar sergilediğini söyleyen N.Ş., "Mustafa bana bir şey yapacak diye korkmaya başladım. Amacım kaçmaktı. Bu aşamada telefonlarımdan birini aldı. Konuşmalar esnasında sürekli bağırıp çağırıyordu. Mustafa tuvalete gittiği esnada kaçarak eve gittim. Bende kalan diğer telefonumdan sanıkta kalan telefonumu aradım. Amacım telefonumu bir yere bırakmasını istemekti, meğerse o sırada olaylar oluyormuş, telefonu açmadı, bildiklerim bundan ibarettir. Ayrıca çorbacıya giderken Mustafa bana, 'Ben herkesle vedalaştım, senin yerinde olsam Allah'tan af dilerim' şeklinde durduk yere söz söyledi. Ölen şahsı hiç tanımam" diye konuştu.

"SANIK MURAT'A, 'BEN SENİNLE GİTMEK İSTİYORUM' DEDİ"

Taksi durağı çalışan K.B. de tanık olarak dinlendi. K.B., "Olay günü sanık gelerek taksi sordu. Murat mesaisinin bittiğini söyledi ama sanık Murat'a, 'Ben seninle gitmek istiyorum' dedi. Bunun üzerine sanık, Murat ile taksiyle gitti. Murat'ın aracı ilk sıralarda değildi, arkalarda duruyordu. Ben sanığı bir kez taksi durağına gelirken gördüm, daha önce gelip gelmediğini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"MURAT ABİ BANA YUMRUK ATMIŞTI"

Sanığın kardeşi Kemal G. ise "Murat uzaktan akrabamız olur. 2014 yılında Murat ile motosiklet satışı ile ilgili anlaşmazlığımız olmuştu. Murat abi bana yumruk atmıştı. Adliyelik olduk ancak ancak akrabamız olduğu için şikayetimi geri çektim ve barıştık. Abim Mustafa'nın yumruk olayından haberi vardı ancak Kocaeli'de değildi. Biz Murat ile kendimiz görüşüp barışmıştık. O süreçten sonra ne Mustafa ile ne de Murat ile bu olay bir daha konuşulmadı, konu kapandı gitti. Olay tarihinde neden böyle bir olay olmuş bilmiyorum. Olayları sonradan öğrendim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.