Taksici ile kadın yolcu arasında ilginç diyalog!

16 Aralık 2024 10:37 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 10:37

İstanbul Esenyurt'ta yolcu ve taksici arasında çıkan ilginç tartışma gündem oldu. Mecidiyeköy'e gitmek için "TEM otoyolundan giderim" şartı koyan taksicinin sözleri herkesi şaşırttı. O anlar yolcu tarafından kayda alındı.

Esenyurt'tan Mecidiyeköy'de gitmek isteyen bir kadın taksi çağırdı. Taksiye bindiğinde sürücüye Mecidiyeköy meydana gitmek istediğini söyledi ve taksici de bu isteği kabul etti. Fakat sürücü bir süre sonra yolcuya şart koşarak “TEM’den gidebilirim” dedi.

"TEM'DE NE İŞİMİZ VAR"

Yolcu ise “Mecidiyeköy meydana gideceğim, TEM’de ne işimiz var” diyerek durumu kabul etmedi. D-100 karayolunda trafiği bahane eden sürücü gitmek istemedi. Bunun üzerine yolcu, Bakırköy İncirliye bırakmasını rica etti. Ancak orada da trafik olduğunu belirten sürücü götüremeyeceğini söyledi.

Duruma sinirlenen kadın yolcu o anları telefonla kayıt altına aldı. Bir türlü yer beğenmeyen sürücü , yolcuyu aldığı alışveriş merkezinin önüne tekrar bırakarak yoluna devam etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.