Taksici ile müşteri tekme tokat birbirine girdi! "Polis çağırın" diye bağırarak yardım istedi
İstanbul Başakşehir'de taksi şoförü ile müşteri arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüyünce tekme tokat kavga çıktı. Kameraya saniye saniye yansıyan görüntülerde kavga eden taraflardan birinin "polis çağırın, yardım edin" diye çevredekilerden destek beklediği görüldü.
İstanbul Başakşehir'de taksi şoförü ile yolcu arasında çıkan kavga kameralara saniye saniye yansıdı. İkili arasında çıkan kavganın nedeni bilinmezken taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdı.
TAKSİ ŞOFÖRÜ VE MÜŞTERİ TEKME TOKAT KAVGA ETTİ
Akşam saatlerinde taksi şoförü ile yolcusu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdı.
Kameraya saniye saniye yansıyan kavga anlarında birinin "polis çağırın, yardım edin" diyerek çevredekilere bağırdığı görüldü. Polisin gelmesiyle taraflar zor sakinleşti.